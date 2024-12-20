عفت نصار: ميشالاك لا يصلح للعب في الزمالك وهذه نصيحتي لدونجا

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، هو المسئول عن تجدد إصابة ناصر ماهر في مباراة سيراميكا كليوباترا.



وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "فريق سيراميكا فريق كرة محترم، ينقصه بعض التدعيمات في خط الدفاع وسيتطيع المنافسة على البطولات وتحقيق بطولة".



وتابع: "لا يوجد مدرب قادر على معرفة الفريق في يومين، وجروس خاض المباراة بنفس تشكيل المباراة السابقة، ومشكلة الزمالك أنه يعاني من بعض النواقص ولا يوجد دكة قوية".



وأكمل: "الجهاز الطبي هو المسئول عن تجديد إصابة ناصر ماهر، ومشكلة الزمالك عدم وجود دكة بدلاء بجانب تواجد مصابين وهناك فرق بين الأساسيين والاحتياطي".



وأردف: "يجب على دونجا مراجعة نفسه لأن مستواه متراجع في الوقت الحالي، وميشالاك لا يصلح للعب في الزمالك، ولم أكن أتمنى تواجد اللاعب البولندي وعمر فرج في الفريق".



وشدد: "الزمالك يعاني من بطئ في تحضير الهجمات من الخطوط الخلفية، وجراءة المدرب تعتمد على إمكانيات اللاعبين المتواجدين في الفريق".



وواصل: "أنا أول محترف مصري في الدوري السعودي، وهو دوري قوي ومحترم جدًا ويضم نجم عالم".

وعن كولر قال: "كولر يدير المباريات بتحفظ كبير، والأهلي الفريق الوحيد في مصر الذي يلعب بثنائي دفاعي في وسط الملعب أكرم توفيق ومروان عطية".



وأردف: "سيراميكا كليوباترا أفضل من بيراميدز، في وسط الملعب والهجوم، وفي حالة ضمه محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم سيحصل على الدوري، والفريق السماوي مستواه متواضع في الفترة الماضية، ومدربه ضعيف يفتقد الإمكانيات، ولا يوجد تحركات هجومية رغم تواجد نجوم في الفريق".



وعن جروس قال: "ابتعاد المدرب عن التدريب لا يشكل أزمة لأن المدرب يملك إمكانيات والقلق يكون من التعاقد مع مدبر لم يدرب من قبل".



وزاد: "سيف الجزيري مستواه فيه كسل في الوقت الحالي، وهو مهاجم جيد ويحتاج لإمكانيات لاعبين بجانبه تكون قادرة على مساعدته في تسجيل الأهداف، ولازم نقف بجواره حتى يستعيد مستواه".

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا نتيجة إيجابية لأول مرة في تاريخ مواجهاته مع الزمالك بجميع البطولات بعد التعادل في الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على إستاد القاهرة الدولي بالدوري الممتاز.

ولعب سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك 9 مباريات سابقة خسرها جميعا قبل أن يتعادل مساء الخميس لتكون أول نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء.

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الزمالك وسيراميكا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي المتصدر بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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