أبرزهم الطبلاوي ورفعت والمنشاوي، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، الجمعة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة التوبة 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد العزيز حربي وما تيسر من سورة 30 ق.



وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمود خليل الحصرى 37 ق.



12:40 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد بسيونى وما تيسر من سورة المؤمنون 30ق.



وتقام شعائر صلاة الجمعة القادمة على القناة الأولى المصرية وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة من رحاب مسجد تنمية المجتمع منية النصر محافظة الدقهلية فيها تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمود على حسن محمود على حسن ويقدمها أمير شهاب والمخرج عصام عبد الرحيم.



13:16 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ إسماعيل السيد الطنطاوى وما تيسر من سورة يونس 15ق.



13:40 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي وماتيسرمن سورتي التحريم والبلد.



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/إسماعيل الدفتار 5 ق الساعة 14:45



مصحف مجود للشيخ مصطفى إسماعيل من سورة الزمر 30ق.



16:25 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وماتيسرمن سورة الأحزاب 15ق.



17: 04 (قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف/ وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق.



17: 38 (قرآن بعدالمغرب) تلاوة للشيخ طه الفشني/ وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.

18:27 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة الشعراء 30ق.



22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الشورى 30 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل /وما تيسر من سور فاطر – النازعات – الطارق 42 ق.



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد حسن النادى وما تيسر من سورة يوسف 44ق.



01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ صلاح عبد الرحمن وما تيسر من سورة الفرقان 15ق.



2:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد أبوطالب السوهاجى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.



3:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الصيفى وماتيسرمن سور القيامة/ التكوير/ الطارق/ الفجر 30ق.

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