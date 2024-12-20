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ثقافة وفنون

شاهد، مقتطفات من كواليس مسلسل المهرج

أبطال مسلسل المهرج،
أبطال مسلسل المهرج، فيتو

طرحت منصة "شاهد" فيديو يكشف مقتطفات من كواليس مسلسل المهرج الذي انطلق مؤخرًا على منصة شاهد ويشارك به نخبة من النجوم. 

وكشف الفيديو عن جوانب من استعدادات الأبطال لمشاهدهم وقراءتهم للسيناريو بالإضافة إلى لقطات من إرشادات المخرج للأبطال وكيفية تصوير المشاهد.

عدد حلقات مسلسل المهرج

وينتمي مسلسل “المهرج” إلى الأعمال القصيرة، حيث إنه مكون من ١٠ حلقات، ويعرض من الأحد إلى الخميس، الساعة ١١ بتوقيت مصر والساعة ١٢ بتوقيت السعودية.

 انطلاق عرض مسلسل “المهرج”

وانطلق عرض مسلسل "المهرج" الذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق في الساعات الأولى من يوم الأحد 15 ديسمبر، وسيكون عرضه أول وحصري عبر شاهد.

 

أبطال مسلسل "المهرج"

 ويشارك في بطولة هذا العمل الفنان باسم ياخور، والفنانة أمل بوشوشة، بالإضافة إلى الفنان السوري خالد القيش والفنان الأردني نضال نجم، والفنانة ديمة الجندي، والعمل سيكون بتوقيع المخرجة رشا شربتجي ومن تأليف بسام جنيد.

 

قصة مسلسل "المهرج" 

 وتدور أحداث مسلسل "المهرج" وهو رومانسي وجريمة وتشويق، حيث تدور القصة حول جريمة قتل معقدة للغاية حيث تستيقظ طبيبة على خبر مقتل سكرتيرها وعشيقها السري في شقته، ويترك هذا الحادث المحقق في مسرح جريمة معقد ومليء بالألغاز والكل فيه متهم ولا يوجد أحد خارج دائرة الشك، حيث يتم ظهور أكثر من متهم ولكل متهم أدلة تربطه بها، لتبدأ متاهة من البحث والترقب إلى حين الوصول إلى الحقيقة الصادمة بعد رحلة من المفاجآت. 

ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد التي طرحت البوستر الرسمي للعمل مرفقًا بتعليق “جاهزين؟.. جريمة قتل رح تخليكم تشكوا بحالكم.. المهرج قريبا على شاهد”.

 

مسلسل ولاد بديعة لرشا شربتجي 

 وقدمت المخرجة رشا شربتجي في رمضان الماضي مسلسل "ولاد بديعة"، وهو من بطولة سامر إسماعيل وسلافة معمار ومحمود نصر ويامن الحجلي وتولين البكري ورنا شميس وعبد الهادي الصباغ وغيرهم، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

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الفنان السوري خالد القيش الفنان باسم ياخور الفنانة ديمة الجندي أمل بوشوشة باسم ياخور خالد القيش رشا شربتجي ديمة الجندي مسلسل المهرج منصة شاهد

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