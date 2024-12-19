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مصرللطيران تعلن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت شركة مصر للطيران عن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت، بعد توقف استمر لمدة 3 أشهر، مؤكدة أنه تم تسيير أول رحلة  اليوم الخميس 19 ديسمبر، في ضوء استقرار الأوضاع بدولة لبنان الشقيقة. 

وبمناسبة عودة التشغيل وموسم الأعياد، قدمت مصر للطيران عروض وتخفيضات مختلفة على تذاكر السفر بين القاهرة وبيروت، مناشدة عملاء الشركة بمراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.

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