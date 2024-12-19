الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي وأردوغان يؤكدان ضرورة تكثيف التنسيق حيال أزمات الشرق الأوسط لإحلال السلام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي, فيتو
ads

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول لقاء الرئيس السيسي ونظيره التركي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة لضمان إحلال السلام والاستقرار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين قد أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، بما يتفق مع مصالح الدولتين وشعبيهما، حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي القاهرة رئيس الوزراء البكستاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس برابوو سوبيانتو رئيس إندونيسيا مسعود بزشكيان رئيس إيران رجب طيب أردوغان سوريا غزة فلسطين لبنان بشار الأسد
ads

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا في الدوري الممتاز

بشرى سارة للمصريين بالخارج

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

حسن عابد مديرا تنفيذيا لـ اتحاد الكرة الطائرة

رحيل مالك قنوات بانوراما دراما.. مهدي عويس رفض عرض المسلسلات السورية والتركية

بعد توقفه لأيام، خبير بالشأن الإفريقي يكشف عودة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة

منوعات

المزيد

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية فستان الفرح في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قريبا

أسماء سورة الجمعة وفضلها والأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية