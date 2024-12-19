الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

4 محطات مياه شرب بسوهاج تستوفي متطلبات شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

4 محطات مياه شرب
4 محطات مياه شرب بسوهاج تستوفي متطلبات شهادة التنمية الفنية

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن 4 محطات مياه شرب تستوفى متطلبات شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM منها محطة لأول مرة، وثلاث محطات للمرة الثانية. 

حيث استوفت محطة مياه الحواويش 3 و4 المطورة التى تبلغ طاقتها التصميمية 20 ألف متر مكعب لكل يوم، اشتراطات الحصول على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة  "TSM" لاول مرة. 

واضاف صلاح أنه استوفت متطلبات الشهادة للمرة الثانية محطة مياه سوهاج غرب المرشحة التى تبلغ طاقتها التصميمية 45 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه جزيرة محروس المدمجة التى تبلغ طاقتها التصميمية 5 الاف متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحى الهجارسة بمركز التى تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم وذلك بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.
 

حصلت 17 محطة مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 463.5 الف متر مكعب

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الإدارة الفنية المستدامة أنه حصلت 17 محطة مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 463.5 ألف متر مكعب يوم بنسبة 85% من المياه السطحية كما حصلت 17 محطة صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 277 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 73% من اجمالى مياه الصرف الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة الفنية المستدامة السلامة والصحة المهنية الصرف الصحي بسوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج محطة معالجة صرف صحى

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يلتقي رئيس جهاز الاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية ودعمها

بعد 35 عاما، محافظ سوهاج يعلن انتهاء نزاع حول مقابل حق انتفاع لأرض أملاك دولة

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات معالجة الصرف الصحي بطما والمراغة

ads

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا في الدوري الممتاز

بشرى سارة للمصريين بالخارج

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

حسن عابد مديرا تنفيذيا لـ اتحاد الكرة الطائرة

رحيل مالك قنوات بانوراما دراما.. مهدي عويس رفض عرض المسلسلات السورية والتركية

بعد توقفه لأيام، خبير بالشأن الإفريقي يكشف عودة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة

منوعات

المزيد

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية فستان الفرح في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قريبا

أسماء سورة الجمعة وفضلها والأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية