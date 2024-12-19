4 محطات مياه شرب بسوهاج تستوفي متطلبات شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن 4 محطات مياه شرب تستوفى متطلبات شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM منها محطة لأول مرة، وثلاث محطات للمرة الثانية.

حيث استوفت محطة مياه الحواويش 3 و4 المطورة التى تبلغ طاقتها التصميمية 20 ألف متر مكعب لكل يوم، اشتراطات الحصول على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة "TSM" لاول مرة.

واضاف صلاح أنه استوفت متطلبات الشهادة للمرة الثانية محطة مياه سوهاج غرب المرشحة التى تبلغ طاقتها التصميمية 45 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه جزيرة محروس المدمجة التى تبلغ طاقتها التصميمية 5 الاف متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحى الهجارسة بمركز التى تبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم وذلك بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.



حصلت 17 محطة مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 463.5 الف متر مكعب

وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الإدارة الفنية المستدامة أنه حصلت 17 محطة مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 463.5 ألف متر مكعب يوم بنسبة 85% من المياه السطحية كما حصلت 17 محطة صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 277 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 73% من اجمالى مياه الصرف الصحي.

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