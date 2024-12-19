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أخبار مصر

السيسي يعلن اعتماد البيان المشترك لقمة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

قمة منظمة الدول الثمانى
قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية.فيتو

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتماد البيان المشترك لقمة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

أكد الرئيس السيسي أن منظمة الدول الثماني النامية تتميز بثراء حضاري وتمثل محفلا مواتيا لدفع العمل المشترك بين الأعضاء.

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة، والتي تناولت الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في المنطقة وألقي الرئيس كلمة جاءت أبرز رسائلها:

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة، والتي تناولت الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
 

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