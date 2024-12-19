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ثقافة وفنون

رحيل مالك قنوات بانوراما دراما.. مهدي عويس رفض عرض المسلسلات السورية والتركية

مهدي عويس
مهدي عويس

توفي قبل قليل محمد مهدي عويس، صاحب مجموعة قنوات بانوراما دراما، حسبما ذكر نجله، دونما تفاصيل عن موعد الجنازة وتلقي العزاء.

كان نجل محمد مهدي عويس قال عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الحاج مهدي في ذمة الله".

من جانبها حرصت شبكة قنوات بانوراما دراما على الإعلان عن وفاة مهدي عويس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتبت: “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم”.

وفاة مهدي عويس مالك مجموعة قنوات بانوراما دراما.

وكانت  قناة بانوراما دراما انطلقت عام 2006 لتكون أول قناة مصرية متخصصة فى عرض المسلسلات، وأنقذت القناة الدراما المصرية من عدة أزمات في هذا الوقت، حسبما صرح مالكها الراحل في عدة مناسبات.

بحسب تصريحات سابقة لمالك القناة الراحل  مهدي عويس في 2020  أكد أن قنواته هي التي أنقذت الدراما المصرية من عدة أزمات.

وأوضح مهدي وقتها أنه يرفض- دائما- عرض المسلسلات التركية والسورية على قناتيه، وهذا القرار اتخذه منذ بداية انطلاق القناتين، وذلك لتشجيع الدراما المصرية، رغم أن هذه المسلسلات تعرض عليه بأسعار رخيصة جدا.

 

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