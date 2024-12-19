قريبًا في دور العرض.. إطلاق البرومو الأول لفيلم "6 أيام" (فيديو)

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام البرومو الدعائي الأول للفيلم، والذي تظهر من خلاله أجواء الرومانسية التي تسيطر على الفيلم بجانب أجواء النوستالجيا التي وضحت من خلال الصورة أو الأغاني الموجودة في الفيديو.

فيلم 6 أيام

وفيلم "٦ أيام" من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان وإنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي.

قصة فيلم 6 أيام

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًّا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

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