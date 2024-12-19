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سياسة

جمال سليمان في ضيافة نقابة الصحفيين.. السبت

الممثل السوري جمال
الممثل السوري جمال سليمان، فيتو

تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية، بنقابة الصحفيين برئاسة، حسين الزناتي، يوم السبت المقبل الممثل السوري جمال سليمان في ندوة بعنوان «الفن والعروبة وأحداث سوريا».

جمال سليمان في ضيافة نقابة الصحفيين 

وأشار الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة، رئيس لجنة الشئون العربية، إلى أنه سيتم تكريم الفنان الكبير جمال سليمان، ومنحه درع النقابة تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية، وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العروبة من خلال أعماله المختلفة.
وأعرب الزناتي عن سعادته الكبيرة باستضافة سليمان وتكريمه، مشيرًا إلى احترامه لدور القوى الناعمة في النهوض بالأمة وتحريك الرأي العام بالشكل الأمثل.


وتابع الزناتي: «الندوة تأتي في وقت مهم للغاية، عقب الأحداث المتلاحقة التي مرت بها سوريا والمنطقة بأكملها، ووجود النجم جمال سليمان، وحديثه للناس مباشرة سيحقق مكاسب كبيرة وسيقطع الطريق أمام مروجي الشائعات ومحدثي الفتنة».

وأوضح الزناتى أن الكاتب الصحفي محمود بكري المتخصص في الصحافة الفنية، هو من قام بالإعداد للقاء بالتعاون مع لجنة الشئون العربية. 

ويقام اللقاء في قاعة الدائرة المستديرة بالدور الثالث بالنقابة. 
يذكر أن لجنة الشئون العربية والدولية بالنقابة كانت قد استضافت أمس الأربعاء السفير الصيني بمصر لياو ليتشيانج، والذي شدد على العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين، وسعي البلدين لتحقيق السلام الشامل في المنطقة والعالم أجمع.

 

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الممثل السوري جمال سليمان في ضيافة نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين احداث سوريا

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