وزيرة البيئة تستعرض جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظة قنا (فيديو)

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات في محافظة قنا، من خلال دعم البنية التحتية وتدريب الكوادر، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي، التي عقدت بجامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي.

من جانبه، رحب الدكتور أحمد عكاوي، بزيارة وزيرة البيئة للجامعة للحديث من خلال الحوار المجتمعي عن البيئة وأهمية الحفاظ عليها واهتمام القيادة السياسية بها.

فيما أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، علي دعم وزيرة البيئة للمحافظة معنويا وماديا، لافتًا إلى إقامة أكبر محطة للطاقة الشمسية بنجع حمادي.

وقالت الوزيرة: إنني فخورة بوجودي في هذا الصرح العلمى الكبير وهو جامعة جنوب الوادى، وسط طلاب وطالبات الجامعة.

وأكدت أن وجود جامعة بحجم جنوب الوادي في صعيد مصر شيء يدعو للفخر، مضيفة: "فخورة بوجودي في الصعيد".

ونوهت إلى أن الفخر أيضًا بإطلاق حوار مجتمعي يكون الأول هنا في الجامعة.

منظومة إدارة المخلفات بقنا

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ذلك يأتى ذلك ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، وفى إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربع الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى (قنا/ أسيوط/ الغربية/ كفر الشيخ).

وأضافت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات،ا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عددا من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا، للعمل بها، واستمرارًا لجهود الوزارة من خلال دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها، لافتة الى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.

مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بقنا

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بإنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بقوص، والذي يقع على مساحة ١٨ فدانًا، لخدمة وتلبية احتياجات (قوص وقفط ونقادة)، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب ٧٥% من الأعمال إلى جانب توريد معظم المعدات اللازمة إلى الموقع، بتكلفة مالية قدرها ١٨٠ مليون جنيه وبطاقة استيعابية ٥٠٠ طن يومى، ويتضمن خط متكامل من ٣ أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوى (الكمبوست)، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المخرجات من المرفوضات الى المدفن الصحى.

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