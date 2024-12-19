"المرأة فى عالم نجيب محفوظ".. مائدة مستديرة بمتحف أديب نوبل

فى إطار احتفال وزارة الثقافة المصرية بالذكرى الـ ١١٣ لميلاد الكاتب العالمي نجيب محفوظ، يستضيف متحف نجيب محفوظ بتكية محمد بك أبو الدهب بجوار الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل الموافق ٢٢ ديسمبر الجاري، مائدة مستديرة عن العدد الأخير الصادر من دورية نجيب محفوظ بعنوان "المرأة فى عالم نجيب محفوظ".

دورية نجيب محفوظ

ويتحدث في الندوة الدكتور حسين حمودة رئيس تحرير الدورية، بمشاركة عدد من المثقفين والأدباء الذين شاركوا بمقالاتهم فى هذا العدد، ومنهم: الدكتور عايدى على جمعة، د. إبراهيم الشريف، إيمان سند، زياد فايز، وفاء السعيد، حنان راضى، شاهندة الباجورى، وغيرهم.

يدير اللقاء الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المتحف.

المرأة فى عالم نجيب محفوظ

وتناقش المائدة المستديرة موضوعات عدة مرتبطة بالموضوع الأساسي (المرأة فى عالم نجيب محفوظ)، انطلاقًا من مناقشة اتهام من ضمن الاتهامات الموجه لنجيب محفوظ، من أنه لم ينصف المرأة، وكانت كتاباته سلبية عنها؛ إذ يحاول الباحثون من خلال تحليل أعمال صاحب "الثلاثية" نفى هذا الاتهام؛ حيث سيقدم د. حسين حمودة قراءة مستفيضة تبين حقيقة اهتمام محفوظ بالمرأة فى إبداعاته، بينما يتناول كل متحدث أحد أعمال صاحب نوبل بالتحليل النقدي، مركزًا على طريقة تناوله الإبداعي للمرأة.

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