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أخبار مصر

الرئيس التركي لـ السيسي: شكرا على حفاوة الاستقبال ونسعى لتمكين شعب سوريا (فيديو)

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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 وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة فعاليات قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشرة، وعلى حفاوة الاستقبال.

وأكد رجب طيب أردوغان، خلال كلمته بقمة الدول الثماني النامية المنعقدة في القاهرة، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتثبيت الاستقرار فى سوريا، وتعزيز تمكين شعب سوريا وبسط نفوذه على أراضيه، وأنه يتابع عن كثب التطورات في سوريا.

وانطلقت بالعاصمة الجديدة اليوم فعاليات قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشرة.

قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 

 وتستضيف القاهرة اليوم الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى تناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

 

وتعقد القمة على المستوى الرئاسى، حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وعقد أمس اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجموعة وتم تحديد موضوع الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع.

كما من المقرر على هامش هذه القمة عقد اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان.

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قمة منظمة الدول الثمانى القاهرة السيسي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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