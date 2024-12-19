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أخبار مصر

السيسي يطلق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي في دول مجموعة الثماني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية إنه “وإيمانًا منا، بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين دولنا يسعدنى أن أعلن عن إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى في الدول الأعضاء.. فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية”.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية. 

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الرئيس الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية. 

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