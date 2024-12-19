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أخبار مصر

جمعية حضانات مصر تنظم مؤتمرها الثاني وتستعرض مشكلاتها وطرق حلها

المؤتمر الثانى لأصحاب
المؤتمر الثانى لأصحاب الحضانات المصرية، فيتو

نظمت جمعية أصحاب حضانات مصر المؤتمر الثاني لأصحاب الحضانات المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وحضر المؤتمر الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل، ومنار رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب حضانات مصر للمساعدات الاجتماعية، وعدد من المختصين وأصحاب الحضانات، ومائة من الميسرات وأصحاب الحضانات الخاصة والجمعيات الأهلية والعاملين بالإدارات الاجتماعية فى 9 محافظات هى: "القاهرة والشرقية والبحيرة والإسكندرية والجيزة وبني سويف والمنيا والقليوبية والغربية". 

 

 المشكلات الحيوية التي تواجه أصحاب الحضانات

واستهدف المؤتمر استعراض المشكلات الحيوية التي تواجه أصحاب الحضانات وطرق حلها بما يتناسب مع كل محافظة وطبيعة البيئة بها، وسبل التعاون المتبادل بين الحضانات ومناقشة طرق وآليات تنمية مهارات الميسرات، وكذلك حصر تحديات العمل وتقديم ورقة مفاهيم لتشجيع الحضانات على ضرورة الترخيص وتوفيق أوضاعها وعرض نماذج للحضانات طبقًا لمعايير الجودة.

وأوضحت الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، تأثير مرحلة الطفولة في حياة الإنسان ودورها في تشكيل شخصية الفرد، وجهود وزارة التضامن الاجتماعي فى  تنمية الطفولة المبكرة وتقديم حلول مبتكرة لتحديات المجتمع، واستغلال الموارد وتعلم الأطفال من خلال اللعب، خاصة أن البيئة غنية بالكثير من الموارد التي يمكن استخراج منها كل ما هو نافع ومبتكر للطفل، والأهم من ذلك هو الإيمان بقضية الطفل. 

 

المشكلات والتحديات الخاصة بأصحاب الحضانات

وناقش الحضور المشكلات والتحديات الخاصة بأصحاب الحضانات سواء اقتصاديًّا أو فنيًّا، كما تم  طرح عدد من الأفكار الجديدة منها نقابة خاصة بالميسرات والعاملين بدور الحضانة، وتم عرض  عدد من النماذج المتميزة لدور الحضانات.

وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم معرض ضم العديد من الوسائل التعليمية والمناهج الخاصة بالحضانات والكتب التأسيسية اللازمة لمراحل دور الحضانة.

واختتم المؤتمر بعدد من التوصيات، أهمها إعداد دورة تدريبية لأصحاب الحضانات تشمل إعداد  دراسة السوق واحتساب التكلفة التقديرية وإعداد حزمة من الدورات التدريبية لميسرات الحضانات لتنمية المهارات.

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