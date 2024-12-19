وزيرة البيئة تعترف بتأخير حل أزمة مخلفات صرف مصانع السكر بقنا (فيديو)

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة تأخير حل أزمة مخلفات الصرف الصحي التي تجاوزت عدة سنوات قائلة: "أعترف فعلا بتأخيرنا في حل أزمة مخلفات الصرف الصحى بنهر النيل لمصانع السكر".

وأضافت وزيرة البيئة خلال حوارها المجتمعى الأول لطلاب وطالبات جامعة جنوب الوادي بقاعة المؤتمرات: “إننا نسعى حاليا باستخدام طرق حديثة ومتنوعة لحل تلك الأزمة ونحن فى طريقنا للتخلص من تلك المخلفات بشكل آمن بعيدا عن تلوث مياه نهر النيل”.

وفي سياق متصل تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، يرافقها الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها ٢٨٨ مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.

منظومة إدارة المخلفات بقنا

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ذلك يأتى ذلك ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، وفى إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى (قنا/ أسيوط/ الغربية/ كفر الشيخ).

وأضافت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألمانى KFW والإتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات إلى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عددا من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا، للعمل بها، واستمرارا لجهود الوزارة من خلال دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها، لافتة الى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.

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