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ثقافة وفنون

عمرو سعد يظهر بهذا الاسم في مسلسله الجديد "سيد الناس"

الفنان عمرو سعد
الفنان عمرو سعد

يظهر الفنان عمرو سعد ضمن أحداث مسلسله الجديد “سيد الناس” بشخصية شاب يسمى الجارحي، ويقف بجانب "الغلابة"، وانتهي عمرو سعد من تصوير عدد من المشاهد الخارجية.

والمشاهد التي تم تصويرها عبارة عن مقابلة عمرو سعد مع عمته اعتماد الهواري، التي تلعب دورها الفنان إلهام شاهين داخل المقابر،لتخبره بكل ما يحدث في القرية بعد اختفائه منها، بسبب المطاردات التي يتعرض لها.

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.

 

وتدور أحداث العمل حول شاب نشأ في إحدى القرى، ويتصدى لكل ما هو ظالم داخل القرية، ويساعده على ذلك أصدقاؤه. 

 

شخصية إلهام شاهين في مسلسل سيد الناس

وتلعب إلهام شاهين شخصية اعتماد الهواري عمة عمرو سعد خلال أحداث العمل، وهي من الشخصيات القوية التي لا تترك حقها وتسعى للحصول عليه، بجانب أنها تقف بجانب ابن شقيقها في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل، ويكون الأمر مختلفًا معها لأنها تعتبره ابنها.

 

 

أبطال مسلسل “سيد الناس"

 العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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