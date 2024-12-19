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محافظات

وزيرة البيئة تزور جامعة جنوب الوادي (فيديو)

وزيرة البيئة تزور
وزيرة البيئة تزور جامعة جنوب الوادي

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يرافقها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة جامعة جنوب الوادي.

واستمعت وزيرة البيئة للدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، للمشروعات المثمرة البيئة التى تقوم بها الجامعة ودورها الكبير في المجتمع القنائي.

وفي سياق متصل تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، يرافقها الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها ٢٨٨ مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.

وطالبت وزيرة البيئة الشركة المنفذة للمشروع بضرورة سرعة الانتهاء من المشروع الذي من المقرر له في نهاية فبراير القادم. 

وجاء ذلك بحضور الدكتور حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وممثلي وحدات إدارة المخلفات واستشارى البرنامج والشركات المنفذة للمشروع.

منظومة إدارة المخلفات بقنا

 وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن ذلك يأتى ذلك ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، وفى إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى (قنا/ أسيوط/ الغربية/ كفر الشيخ ).

وأضافت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عددا من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا، للعمل بها، واستمرارا لجهود الوزارة من خلال دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها، لافتة الى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.

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إدارة المخلفات الصلبة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تدوير المخلفات الصلبة حازم عمر نائب محافظ قنا محافظ قنا محافظة قنا مركز قوص بمحافظة قنا

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