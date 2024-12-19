الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عودة حركة المترو إلى طبيعتها على الخط الثالث

مترو، فيتو
مترو، فيتو

انتظمت  حركه قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد توقفها بين محطتي هارون وهشام بركات بسبب عطل فنى.

حركة المترو 

 وكانت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق أعلنت إيقاف الخدمة ببعض المواقع لظروف طارئة.

وقامت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق (الخط الأخضر) بإيقاف الحركة بين محطتي هارون وهشام بركات.

وجاء نص إعلان المترو كما يلى:"حضرات السادة ركاب الخط الأخضر الثالث. نود إبلاغكم بأنه نظرًا لوجود مشكلة فنية، تم تعليق الخدمة مؤقتًا بين محطتي هارون وهشام بركات وتستمر الخدمة في العمل بشكل طبيعي بين محطتي هشام بركات وعدلي منصور، وبين محطات الأهرام ومحور روض الفرج وجامعة القاهرة.. شكرًا على تفهمكم ونأسف على الإزعاج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخط الثالث لمترو الأنفاق الخط الأخضر الثالث الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق الشركة المشغلة للخط الثالث
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

بوتين: لم نُهزم في سوريا، ولم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

نص كلمة السيسي خلال افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

الرئيس التركي لـ السيسي: شكرا على حفاوة الاستقبال ونسعى لتمكين شعب سوريا (فيديو)

عودة حركة المترو إلى طبيعتها على الخط الثالث

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

مصرع 13 شخصًا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب (فيديو)

قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

جروس في الصدارة.. أكبر 5 مدربين في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة أفضل

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

50 دعاء من السنة النبوية، رددها في ليلة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية