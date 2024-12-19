الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قادة قمة مجموعة الدول الثماني النامية يوقعون في سجل التشريفات

قمة مجموعة الدول
قمة مجموعة الدول الثماني النامية، فيتو

‎وقع القادة ورؤساء الوفود والحكومات المشاركين في القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، فى سجل التشريفات لدى وصولهم مقر انعقاد القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رئاسة مصر لأعمال الدورة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية

وصافح الرئيس السيسي القادة المشاركين مرحبا بهم، وكان ذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وستستمر القمة في قيادة أعمالها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

وتسلم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أمس الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.

مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة

‎وستتناول القمة، اليوم، سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، وذلك بمشاركة رفيعة من قادة، مصر، وبنجلاديش وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.

‎ويحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، القمة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسوف يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية حول ما تشهده المنطقة العربية من تطورات.

‎وبدأت في القاهرة، الثلاثاء الماضي، الأعمال التحضيرية للقمة على مستوى المفوضين، واجتمع وزراء خارجية دول المنظمة، أمس الأربعاء، للبحث في الموضوعات التي ستعرض على اجتماع قمة قادة المنظمة اليوم الخميس.

تعزيز العلاقات الاقتصادية 

‎وتأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا.

وتهدف مجموعة الثماني النامية إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.

انطلاق قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (بث مباشر)

السيسي يستقبل القادة المشاركين في قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الجديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية العاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

السيسي يستقبل رئيسي وزراء لبنان وأذربيجان بمقر قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلاق قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (بث مباشر)

السيسي يستقبل القادة المشاركين في قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الجديدة (فيديو)

السيسي يصل إلى مقر فعاليات قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الجديدة (فيديو)

قائمة المشاركين في قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الجديدة

القاهرة تستضيف قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي اليوم.. القادة يبحثون تشكيل اقتصاد المستقبل وتطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان.. والارتقاء بالتعاون بين الدول يتصدر أولويات الأجندة المصرية
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

إيقاف حركة المترو بين محطتي هارون وهشام بركات

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

انقلب السحر على آبي أحمد، حشود الأمهرة يتظاهرون ضد جرائم حكومة إثيوبيا (فيديو)

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

قائمة المشاركين في قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الجديدة

دولة عربية تسلم الكيان الصهيوني فلسطينيًّا نفذ عملية في إسرائيل

منوعات

المزيد

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

مصرع 13 شخصًا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب (فيديو)

قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز المرشحين للتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

50 دعاء من السنة النبوية، رددها في ليلة الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية