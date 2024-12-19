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رياضة

الأرجنتين تتصدر تصنيف أفضل 10 منتخبات في العالم

منتخب الأرجنتين،فيتو
منتخب الأرجنتين،فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الوطنية  لشهر ديسمبر وهو التصنيف الأخير في عام 2024.

ترتيب أفضل 10 منتخبات في العالم

وبحسب تصنيف الفيفا فإن منتخب الأرجنتين تصدر التصنيف العالمي للمنتخبات وجاء خلفه منتخب فرنسا ثم إسبانيا وإنجلترا والبرازيل في المركز الخامس.

منتخب مصر في تصنيف الفيفا 

 واحتل منتخب مصر المركز الـ33 في تصنيف الفيفا اليوم الخميس وهو نفس المركز الذي احتله في آخر تصنيف صدر بشهر نوفمبر الماضي.

وتعادل منتخب مصر  في مباراتين متتاليتين أمام كاب فيردي وبتسوانا ليحتل المنتخب المركز الـ 33 في تصنيف الفيفا 

 

وأسدل الستار على تصفيات أمم أفريقيا 2025 في المجموعات الـ 12 بعد انتهاء الجولة السادسة والأخيرة.

 

واختتمت مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025 والتي شهدت اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة للكان.

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