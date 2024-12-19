الخميس 19 ديسمبر 2024
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سياسة

بعد موافقة البرلمان، تفاصيل تعديلات قانون سلامة السفن

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهدت الجلسات العامة لـ مجلس النواب الأسبوع الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة النهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن.


فلسفة مشروع قانون سلامة السفن

ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبني الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.

 

قانون سلامة السفن

وأضاف تقرير البرلمان، أن مشروع القانون المعروض يأتى لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عامًا لسفن البضائع بدلًا من عشرين عامًا في القانون القائم) وعشرين عامًا لسفن الركاب بدلا من خمسة عشر عاما في القانون القائم) وذلك لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، للاضطلاع بدور في توفير النقد الأجنبي وكذلك توفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية.


الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض

انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد، استبدلت المادة الأولى منه عبارة وزير النقل بعبارة وزير النقل البحري أينما وردت بالقانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن أو في أي قانون آخر، كما استبدلت بنص المادة ٤ بذات القانون، نصا جديدا، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنظيمية والتنفيذية اللازمة له، وخصصت المادة الثالثة لنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتحديد تاريخ العمل.

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الاقتصاد المصري الدكتور حنفي جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي توفير فرص عمل مشروع قانون مجلس النواب

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