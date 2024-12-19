شاهد.. كيف احتفلت زوجة عصام صاصا بحكم وقف تنفيذ حبس مطرب المهرجانات

احتفلت جهاد ماهر زوجة مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، بقرار محكمة مستأنف جنايات الجيزة بتأييد حكم حبس زوجها سنة مع إيقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات، وذلك في قضية تزوير توكيل الشهر العقاري.

زوجة عصام صاصا

ونشرت زوجة عصام صاصا صورا من الاحتفال، وعلقت عليها قائلة: “وعدت ووفيت، الحمد لله ربنا قدرني ودبحت امبارح على طول.. وإن شاء الله أول ما جوزي يدخل بيته هعمل أكتر من كدة.. ربنا يكرمني وافرح كل الناس زي ما أنا فرحت”.

قرار محكمة مستأنف جنايات الجيزة

وقضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري، وتأييد حكم الحبس ضدهما مع إيقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات.

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