الخميس 19 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تعرف على حجم الاستثمارات الأندونيسية في مصر

العلاقات الاقتصادية
العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا

تستضيف القاهرة اليوم الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

 

وتعقد القمة على المستوى الرئاسي، حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

 

 العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا

وكشف تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا الصادر عن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،  عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر واندونيسيا إلى 1.39 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024  مقابل 1.38 مليـار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

 

وترصد فـيتو من خلال السطور التالية الاستثمارات الأندونيسية في مصر وقيمة الاستثمارات المصرية في أندونيسيا

 

الاستثمارات الأندونيسية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الأندونيسية في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 956 ألف دولار خلال العام المالى  2021/2022.

قيمة الاستثمارات المصرية في أندونيسيا

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أندونيسيا 54.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022 / 2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.

 

 

أهمية تعزيز العلاقات مع إندونيسيا 

أكد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار، والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أمن الغذاء والطاقة المتجددة.

أعرب الرئيس الإندونيسي عن تقديره للجهود التي بذلت في مصر لإنشاء بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الإندونيسية في مصر، فضلًا عن إمكانية النظر في إقامة شراكات لتوطين بعض الصناعات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة حضرها من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

 

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بضيف مصر الكبير، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيدًا بتطلعات مصر نحو تعزيز الشراكة الثنائية مع إندونيسيا في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التعاون والتنسيق السياسي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية.

 

 قيمــة الصــادرات المصــرية لأندونيسيا

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأندونيسيا 109.5 مليـــون دولار خــلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

 

قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا 

بلغت قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا 1.3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 1.3مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

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