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أخبار مصر

قائمة المشاركين في قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الجديدة

قادة مصر وأندونيسيا.فيتو
قادة مصر وأندونيسيا.فيتو

تستضيف القاهرة اليوم الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى تناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

ونرصد أبرز الحضور:
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رئيس حكومة بنجلاديش الانتقالية محمد يونس
مسعود بزشكيان رئيس إيران
رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش – حضور افتراضي
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه
سيرأس وفد ماليزيا وزير التعليم العالي زامبري عبد القادر

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وعقد أمس اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجموعة وتم تحديد موضوع الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع

كما من المقرر على هامش هذه القمة عقد اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان. 

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