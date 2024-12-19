الخميس 19 ديسمبر 2024
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سياسة

بينها مغادرة مصر لمدة 6 أشهر متتالية، 8 حالات ينتهي فيها اللجوء

اللجوء في مصر
اللجوء في مصر

صدق أمس الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

حقوق وواجبات للاجئين في القانون

تضمن قانون لجوء الأجانب، عددًا من الحقوق والواجبات على جميع اللاجئين المقيمين على أرض مصر.

 

كما حدد قانون لجوء الأجانب الحالات التي ينتهي فيها اللجوء، على النحو الوارد في المادة 33 حيث تنص على: ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية: 

1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.

2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

3 - تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

5_  استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

7_ إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

8_ مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1، 3 من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

يأتي ذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما ألزم قانون لجوء الأجانب، جميع اللاجئين باحترام الدستور والقانون.

 

محظورات على اللاجئين 

 كما حدد قانون لجوء الأجانب عددًا من المحظورات على اللاجئين، وفقا لما نص عليه القانون في هذا الشأن 

 

التزام اللاجئ بالدستور والقانون

ورد ذلك في المادة 28 من قانون لجوء الأجانب  التي تنص على أن: يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي 

كما حددت قانون لجوء الأجانب، عددا من المحظورات على اللاجئ، حيث نصت المادة 29 على “يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى”.

حظر العمل السياسي على اللاجئين

 

كما تنص المادة 30 على: “يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.

التزام اللاجئ بالتواجد بشكل شرعي

فيما تنص المادة 31 من قانون لجوء الأجانب على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

كما تنص المادة 32 من قانون لجوء الأجانب على: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.

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