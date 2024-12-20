الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

للأجانب المقيمين بمصر، هذه المحظورات يجب تجنبها وفق القانون

محظورات على اللاجئين
محظورات على اللاجئين في مصر،فيتو

ألزم قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا، وصدق عليه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية، اللاجئين باحترام الدستور والقانون.

 

محظورات على اللاجئين 

 كما حدد قانون لجوء الأجانب عددا من المحظورات على اللاجئين، وفقا لما نص عليه القانون في هذا الشأن.

 

التزام اللاجئ بالدستور والقانون

ورد ذلك في المادة 28 من قانون لجوء الأجانب التي تنص على أن: يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي 

كما حددت قانون لجوء الأجانب، عددًا من المحظورات على اللاجئ، حيث نصت المادة 29 على “يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى”.

 

حظر العمل السياسي على اللاجئين

كما تنص المادة 30 على: “يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.

 

التزام اللاجئ بالتواجد بشكل شرعي

فيما تنص المادة 31 من قانون لجوء الأجانب على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

كما تنص المادة 32 من قانون لجوء الأجانب على: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.

 

وحددت المادة 33 من القانون حالات انتهاء اللجوء، حيث تنص على: ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية: 

1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.

2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

3 - تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

5_  استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

7_ إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

8_ مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1، 3من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

يأتي ذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجانب لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب اللاجئين الدستور المحظورات

مواد متعلقة

السيسي يصدق على قانون لجوء الأجانب لمصر

بعد تصديق الرئيس، نص قانون لجوء الأجانب

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والعواصف الرعدية اليوم وتحذر المواطنين من 5 أشياء

بيان عاجل من الأرصاد بشأن حركة السحب والعواصف الرعدية وتحذر هذه المناطق

إحباط هجوم إرهابي على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك

الزيادة تصل إلى 1874 جنيها، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة في الأسواق

ارتفاع مفاجئ في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وقفزة في كريستال والذرة

انخفاض جديد يضرب الذهب والمعادن النفيسة عالميا، وهذه خسائرها خلال أسبوع

موظفة في دعوى خلع: عملت له قرض لشراء قطعة أرض راح اتجوز بيه

للأجانب المقيمين بمصر، هذه المحظورات يجب تجنبها وفق القانون

منوعات

المزيد

المسكوت عنه فى قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.. يحل مشكلات القانون السابق ويفتح باب تقنين وضع اليد التشريع يرى النور قريبا وتشكيل لجان تلقى الطلبات بجميع المحافظات

تفاقم أزمة الحد الأدنى للأجور فى المدارس الخاصة.. اجتماعات مكثفة لممثلى المدارس لوقف التنفيذ.. واللجوء إلى البرلمان وارد.. تعليمات وزير التعليم مجمدة لحين إشعار آخر

قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية