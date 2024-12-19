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بدء التسجيل في دبلومة "التأهيل المهني في مجال التعليم والتثقيف بالفن" 2024-2025

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

 أعلن قسم علوم التربية الفنية تخصص مناهج وطرق تدريس بكلية التربية الفنية بـ جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد حاتم سعيد، عميد الكلية، عن فتح باب التسجيل في دبلومة "التأهيل المهني في مجال التعليم والتثقيف بالفن" للعام الجامعي 2024-2025.

 

فتح باب التسجيل في دبلومة "التأهيل المهني في مجال التعليم والتثقيف بالفن" للعام الجامعي 2024-2025

 يستهدف البرنامج الحاصلين على درجة البكالوريوس من مختلف الجامعات والمعاهد المعتمدة، وقد حصل على اعتماد رسمي من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار الوزاري رقم (١٣٢٢) الصادر في ٦ نوفمبر ٢٠٢٤.

 

لتأهيل المهني في مجال التعليم والتثقيف بالفن

تهدف الدبلومة إلى إعداد معلمين متخصصين في التربية الفنية يمكنهم العمل في مجالات متنوعة تشمل المدارس الخاصة واللغات والمدارس الحكومية والفنية والصناعية، بالإضافة إلى مراكز الأنشطة الفنية في الأندية والجامعات وقصور الثقافة ومراكز الشباب.

ويكتسب الملتحقون بالبرنامج مهارات متقدمة تمكنهم من تطبيق المبادئ والنظريات الحديثة في التربية الفنية، واستخدام استراتيجيات التقييم والتقويم المعاصرة، والتخطيط للبرامج والأنشطة والورش الفنية والثقافية.

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يركز البرنامج على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعلم والتواصل، مما يؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل بكفاءة عالية.

في نهاية البرنامج، يحصل الملتحقون على شهادة معتمدة من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، تفتح لهم آفاقًا مهنية واعدة في مجال التعليم والتثقيف بالفن.

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جامعة حلوان كلية التربية الفنية بجامعة حلوان قسم علوم التربية الفنية التأهيل المهني في مجال التعليم والتثقيف بالفن

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