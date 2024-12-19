تفاصيل حفل بهاء سلطان وجنات بالقاهرة الجديدة يوم 7 يناير

يستعد المطرب بهاء سلطان والفنانة جنات لإحياء حفل غنائي مميز يجمعهما في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، وذلك مساء يوم 7 يناير المقبل، ضمن حفلات بداية العام الجديد 2025.

حفل بهاء سلطان وجنات في فاميلي بارك

ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة مميزة من أجمل أغانيها، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ميني ألبوم بهاء سلطان

وكان المطرب بهاء سلطان طرح مؤخرا ميني ألبوم صغير بعنوان "كأنك مسكن"، ويتضمن 3 أغان منهم “كأنك مسكن”، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

أول أغنية كانت بعنوان «كإنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.

وأغنية «أنت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.