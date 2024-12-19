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اليوم، تعديل تشغيل مترو الخط الثالث لهذا السبب

مترو الانفاق فيتو
مترو الانفاق فيتو

أعلنت  الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تكثيف الرحلات، وتوفير قطار كل 4 دقائق لنقل الجماهير خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا، المقرر إقامتها 8 مساء اليوم الخميس.  

وجاء نص الإعلان الرسمى للشركة كما يلى 

 

الزمالك وسيراميكا كليوباترا!

وقالت الشركة: إنه اليوم في استاد القاهرة الساعة 8 مساءً، سيواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا ومحطاتنا بالأخص الاستاد وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة وسيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات لعدلي منصور".

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الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتابعت الشركة: “اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق”.

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