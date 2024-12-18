مباحثات مصرية سعودية بشأن المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

التقى نائب وزير الخارجية السفير أبو بكر محمد حنفي نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الثالث حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، المنعقد في عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية نواكشوط.

تطوير التعاون الثنائي بين مصر والسعودية

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرقابي.

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