مترو الخط الثالث يحتفي بجماهير مبارة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق عن تكثيف الرحلات، وتوفير قطار كل 4 دقائق لنقل الجماهيرخلال مبارة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا ، المقرر إقامتها 8 مساء غد الخميس

وجاء نص الإعلان الرسمى للشركة كما يلى

الزمالك وسيراميكا كليوباترا!

وقالت الشركة بكرة في استاد القاهرة الساعة 8 مساءً، الزمالك هيواجه سيراميكا كليوباترا في مباراة مثيرة.

محطاتنا - وبالأخص محطة الاستاد - وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

هيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات لعدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت.

اللي جي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق.

استمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو!

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