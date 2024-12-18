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أخبار مصر

مترو الخط الثالث يحتفي بجماهير مبارة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري

الزمالك وسيراميكا
الزمالك وسيراميكا

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق عن  تكثيف الرحلات، وتوفير قطار كل 4 دقائق لنقل الجماهيرخلال مبارة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا ، المقرر إقامتها 8 مساء غد الخميس  

وجاء نص الإعلان الرسمى للشركة كما يلى 

 

الزمالك وسيراميكا كليوباترا!

وقالت الشركة بكرة في استاد القاهرة الساعة 8 مساءً، الزمالك هيواجه سيراميكا كليوباترا في مباراة مثيرة.

محطاتنا - وبالأخص محطة الاستاد - وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

هيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات لعدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت.

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الزمالك وسيراميكا كليوباترا

اللي جي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق.

استمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو!

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