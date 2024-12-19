سورة البينّة هي سورة مدنية، وقيل مكية عدد آياتها ثمانية آيات، وتقع في الجزء الثلاثون من جزء عمّ، وسورة البينة عدت المائة وإحدى في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة الحشر، وسورة البينة نزلت قبل غزوة بني النضير سنة 4 في ربيع الأول ؛ فنزول هذه السورة آخر سنة 3 أو أول سنة أربع، وفيما يلي نستعرض أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها.

أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

أسماء سورة البينة وسبب التسمية

سورة البينة واحدة من السور التي كان لها أكثر من اسم في كتب العلماء والمفسرين، فقد سُمِّيت هذه السورة الكريمة بسورة المنفكين، وذلك لقول الله تعالى فيها: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ).

كما سُمِّيت هذه السورة المباركة سورة القيِّمة، لقول الله تعالى فيها: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}، ولكن الاسم الشائع لهذه السورة هو اسم البينة،

ووردت تسميتها في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - (لم يكن الذين كفروا).روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك (لم يكن الذين كفروا) قال: وسماني لك ؟ قال: نعم. فبكى فقوله: أن أقرأ عليك (لم يكن الذين كفروا) واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول جملة فيها

وسميت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة ( لم يكن) بالاقتصار على أول كلمة منها، وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب.

وسميت في بعض المصاحف (سورة البينة) وذكر في الإتقان أنها سميت في مصحف أبي (سورة أهل الكتاب)، أي: لقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وسميت سورة (البرية) وسميت (سورة الانفكاك) وهذه الأسماء كلمات مميزة وردتْ في أوائل آيات السورة.

سورة البينة مكية أم مدنية

اختلف في أنها مكية أو مدنية ؛ قال ابن عطية: الأشهر أنها مكية وهو قول جمهور المفسرين. وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية.

وعكس القرطبي فنسب القول بأنها مدنية إلى الجمهور وابن عباس والقول بأنها مكية إلى يحيى بن سلام.

وأخرج ابن كثير عن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي حبة البدري قال: ( لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها قال جبريل: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تقرئها أبيا ) الحديث، أي: وأبي من أهل المدينة. وجزم البغوي وابن كثير بأنها مدنية، وهو الأظهر لكثرة ما فيها من تخطئة [ ص: 468 ] أهل الكتاب ولحديث أبي حبة البدري، وقد عدها جابر بن زيد في عداد السور المدنية. قال ابن عطية: إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - إنما دفع إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة.

فضائل سورة البينة

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

أحاديث حول سورة البينة

وردت عدة أحاديث في سورة البينة نذكر منها ما يلي:

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه وأرضاه-، قالَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- لِأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ: (إنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا، قالَ: وَسَمَّانِي لَكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَبَكَى).

عن أبيّ بن كعب -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: (إِنَّ اللهَ أمرَنِي أنْ أقرأَ عليكَ، فقرأَ عليهِ: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فقرأَ فيها: إِنَّ ذاتَ الدِّينِ عندَ اللهِ: الحَنِيفِيَّةُ المُسْلِمَةُ، لا اليَهودِيَّةُ ولا النَّصْرَانِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خيرًا، فَلَنْ يُكْفَرَهُ).

وفي رواية للإمام أحمد عن أبي حبة البدري قال: (لمَّا نزَلَتْ: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} إلى آخِرِها، قال جِبريلُ صَلواتُ اللهِ عليه: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ربَّكَ يأمُرُكَ أنْ تُقرِئَها أُبَيًّا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِأُبَيٍّ: إنَّ جِبريلَ أمَرَني أنْ أُقرِئَكَ هذه السورةَ، فقال أُبَيٌّ: أوَذُكِرْتُ ثَمَّ يا رسولَ اللهِ؟ قال: نَعَمْ، فبَكى أُبَيٌّ).

موضوعات سورة البينة

1- توبيخُ أهلِ الكِتابِ والمُشرِكينَ على إصرارِهم على ضَلالِهم مِن بَعْدِ أن تبَيَّنَ لهم الحَقُّ.

2- التَّعجيبُ مِن تناقُضِ أحوالِهم، وبيانُ أنَّ كُفرَهم كان بسَبَبِ جُحودِهم وعِنادِهم وحَسَدِهم للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

3- التَّسجيلُ عليهم بأنَّهم شَرُّ البَرِيَّةِ، وأنَّ المؤمِنينَ هم خَيرُ البَرِيَّةِ.

4- الثَّناءُ على الَّذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ، وذِكرُ جزائِهم في الآخِرةِ.

سبب نزول سورة البينة

عن أبى خيثمة البدري قال: لما نزلت هذه السورة، قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها «أبيّا».

فقال صلى الله عليه وسلم لأبىّ بن كعب- رضى الله عنه-: «إن جبريل أمرنى أن أقرئك هذه السورة، فقال أبىّ: أو قد ذكرت ثمّ يا رسول الله؟ قال: نعم.» فبكى أبىّ.

وقد رجح الإمام الآلوسى كونها مدنية، فقال: وهذا هو الأصح.

وهذا الذي رجحه الإمام الآلوسى هو الذي نميل إليه، لأن حديثها عن أهل الكتاب، وعن تفرقهم في شأن دينهم، يرجح أنها مدنية، كما أن الإمام السيوطي قد ذكرها ضمن السور المدنية، وجعل نزولها بعد سورة «الطلاق» وقبل سورة «الحشر».

ومن أهم المقاصد التي اشتملت عليها السورة الكريمة، توبيخ أهل الكتاب والمشركين، على إصرارهم على ضلالهم من بعد أن تبين لهم الحق.والتعجيب من تناقض أحوالهم.

وبيان أن كفرهم لم يكن بسبب جهلهم، وإنما بسبب جحودهم وعنادهم وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله، والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية، وأن المؤمنين هم خير البرية.

و«من» في قوله-تبارك وتعالى- مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ للبيان، وقوله- سبحانه -:مُنْفَكِّينَ: للعلماء في معنى هذا اللفظ أقوال متعددة، منها: أنه اسم فاعل من انفك بمعنى انفصل، يقال: فككت الشيء فانفك إذا افترق ما كان ملتحما منه.

والبينة: الحجة الظاهرة التي يتميز بها الحق من الباطل، وأصلها من البيان بمعنى الظهور والوضوح، لأن بها تتضح الأمور، أو من البينونة بمعنى الانفصال، لأن بها ينفصل الحق عن الباطل بعد التباسهما.

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