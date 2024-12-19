خريطة أفلام رأس السنة 2025.. ريمونتادا لـ«سعد» و«سلام».. وليلى علوى فى شخصية مختلفة.. و«اللايت» سيد الموقف

تستعد دور العرض السينمائى لاستقبال مجموعة كبيرة من الأفلام تزامنًا مع قدوم العام الجديد 2025. الأفلام الجديدة تتنوع بين الأكشن والرومانسى والكوميدى والإثارة.. وتستهل أفلام العام المقبل بموسم رأس السنة بموسم قوى يجمع كوكبة من النجوم فى مقدمتهم هشام ماجد، محمد سلام، كريم محمود عبد العزيز، مى عمر، هنا الزاهد وصولًا للنجوم الشباب مثل نور إيهاب ونور النبوى وكزبرة.. فضلا عن عودة مؤكدة لمحمد سلام، وعودة محتملة جدا لمحمد سعد.ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائى المصرى سلسلة من الأفلام المصرية المقرر أن تنافس بشباك التذاكر فى موسم رأس السنة خلال شهرى ديسمبر 2024 ويناير 2025.. ونستعرض القائمة الكاملة لتلك الأفلام حسب مواعيد عرضها بالسينمات المصرية

الحريفة يفتتح 2024 ويختتمها

استهل فيلم “الحريفة 2 - الريمونتادا” بطولة نور النبوى وأحمد غزى وكزبرة وعبدالرحمن محمد موسم أفلام رأس السنة، ويعتبر هذا الفيلم من أقوى أفلام الموسم على الإطلاق فقد استهل “الحريفة” بجزئه الأول العام الجاري، وتم طرحه فى يناير 2024، واختتم الحريفة 2 العام مقتنصا إيرادات ضخمة.

تدور أحداث الجزء الثانى من الحريفة تحت اسم “الريمونتادا”، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق، الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

ليلى علوى تظهر بمشاركة 4 مؤلفين

الفيلم الثانى سيكون معنون بـ “المستريحة”، وتقود بطولته النجمة الكبيرة ليلى علوى والكوميديان بيومى فؤاد، إضافة إلى عدد من النجوم وهم: محمد محمود، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا..

يطرح الفيلم فى 18 ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى بشكل لايت كوميدي، القصة تدور حول المحتالة الشهيرة شاهيناز المرعشلى التى تعود إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة نُقلت الجثث منها لتجمع أبناءها لمساعدتها فى البحث عن الماسة وتكتشف فى النهاية أنها كانت ضحية أول عملية نصب.. ويأتى الفيلم من تأليف محمد عبد القوى وأحمد أنور وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

كريم محمود عبد العزيز وهشام ماجد أبطال رأس السنة

والفيلم الثالث هو “الهنا اللى أنا فيه” الذى يقود بطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى وياسمين رئيس، ويعرض يوم 19 ديسمبر الجاري. الفيلم تدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى لايت حول زوجين يعيشان حياة سعيدة حتى تكتشف زوجته أنه على علاقة بامرأة أخرى وتبدأ بينهما العديد من المشاحنات فى إطار كوميدي. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي.

بضع ساعات فى يوم ما

كذلك يُعرض ضمن موسم أفلام رأس السنة 2025 فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” المأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق والتى تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث العمل فى جو من الإثارة والتشويق خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل. ويتناول العمل مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات فى مشهد واحد فقط، ويشهد الفيلم قصص حب ثنائية خلال الأحداث أبرزها، قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وقصة أخرى أيضا تجمع أحمد السعدنى ومى عمر، وكذلك قصة حب تجمع أسماء جلال ومحمد الشرنوبي، وذلك وسط أجواء هادئة جذابة، ليحافظ العمل على تواجد الأفلام الرومانسية وانتشارها خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا هذا العام.

وفيلم “بضع ساعات فى يوم ما” يشارك فى بطولته 10 نجوم، من بينهم: مى عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني، ومحمد الشرنوبى وخالد أنور، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف محمد صادق ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

ويستهل العام الجديد بفيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” بطولة الفنان الشاب عصام عمر، وسيعرض يوم 1 يناير 2025.. ويتناول فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الذى يعد من الأعمال الدرامية، قصة حسن الشاب الثلاثينى الذى يجد نفسه مضطرًا لمواجهة مخاوف ماضية فى سبيل إنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول بعدما تورط فى حادث خطير دون ذنب، ويتحول حسن فجأة إلى شخص مطارد من قِبل جاره كارم وأهالى الحي، ليبدأ رحلة مثيرة ومحفوفة بالمخاطر. ويضم فريق عمل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بجانب عصام عمر، كل من: ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، وأيضا المخرج والكاتب خالد منصور، والمنتجون محمد حفظي، رشا حسني.

الدشاش محمد سعد

وأخيرا فيلم “الدشاش” بطولة محمد سعد، خالد الصاوي، أحمد فهيم، باسم سمرة، نسرين أمين، زينة، مريم الجندي، نسرين طافش، رشوان توفيق، وأحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز.. ويُعرض قريبا فى شهر يناير 2025 كموعد مبدئى له.

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