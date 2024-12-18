خطف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الأنظار مرة أخرى، ولم يكن الأمر متعلقا هذه المرة بالسياسة بل بقصة شعره.

ترامب يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة

وكشف ترامب عن تسريحة شعر جديدة خلال ظهوره الأخير ما أثار موجة من ردود الفعل من المؤيدين والمنتقدين على حد سواء.

وظهر ترامب في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمشي ويقترب من عدد من الأشخاص، ويلوح بيده ويسألهم عما إذا كانوا يستمتعون بوقتهم. ثم يسألهم: "هل الجميع جمهوريون؟"

و أثار المظهر الجديد، الذي يتكهن البعض بأنه قد يكون نتيجة لارتدائه القبعة التي تحمل شعار "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، مزيجا من الإعجاب والفكاهة.

القصة الأكثر جرأة في التاريخ السياسي



وكتب أحد المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي "إذا أصبح ترامب أصلعا، فستكون هذه الخطوة الأكثر جرأة في التاريخ السياسي"، وتساءل آخر: "ماذا فعلوا بشعره؟"

وذكر آخر أن قوة ترامب تجعل الجمهور دائما يتحدث عنه، سواء من خلال السياسة أو الأمور الشخصية.

وجاء ظهور ترامب الجديد في الوقت الذي يستعد فيه لدخول البيت الأبيض في يناير المقبل، خلفا لجو بايدن.

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