بعد إقرار تعديلات قانون معهد معاونى الأمن، تفاصيل نظام الدراسة والمواد العلمية، الداخلية تسعى لإعداد شرطى عصرى متسلح بالعلم والتكنولوجبا

كيف تعد وزارة الداخلية شرطيا عصريا متسلحا بالعلم والارتقاء بالمستوى التدريبى لمواكبة كافة التغيرات تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية واستراتيجيتها أبرز ما تضمنه القانون الجديد بشأن معهد معاونى الأمن بعد إقرار التعديلات الجديدة وموافقة مجلس النواب عليه وأصدار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للائحة التنفيذية للقانون.

تعديلات قانون معهد معاونى الأمن

وتضمنت التعديلات بالقانون الجديد مادة (١٧): تكون الدراسة والتدريب بالمعاهد بنظام الإقامة الكاملة لمدة ثلاث سنوات دراسية.

يدرس الطالب خلالها اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومبادئ الحاسب الآلي كمواد أساسية للحصول على الدبلوم الشرطى الفني، بالإضافة إلى الدراسات القانونية والتكنولوجية والمناهج الشرطية، الآتية: أولًا: الدراسات القانونية: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية. أسس النظم السياسية والقانون الدستوري. القواعد العامة للقانون الجنائي. أسس ومفاهيم القانون الإداري. الأسس القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية.

ثانيا: التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لخدمة الأمن: أسس ومبادئ علوم التكنولوجيا الأمنية.

تعرف على نظام الدراسة والمواد العلمية.. الداخلية تعد شرطى عصرى متسلح بالعلم

دور التكنولوجيا الأمنية في أعمال المرور والإنقاذ والحماية المدنية وعلوم الأدلة الجنائية. استخدامات التكنولوجيا في مجال البحث الجنائي.

ثالثا: المناهج الشرطية: أخلاقيات الوظيفة الشرطية، ودور الشرطة في حماية حقوق الإنسان مهارات الاتصال الأمني وفن التعامل مع الآخرين تنظيم وإدارة الشرطة أعمال الضبط الإداري، وأسس ومبادئ البحث الجنائي. مبادئ عمليات الشرطة ۱۱ والمجلس الإدارة إضافة دراسات أو مناهج أخري وفقا للاحتياجات والمتغيرات الأمنية. المد صورة الا تقسم الدراسة لثلاث مراحل.

مادة (١٨) مدة كل منها سنة دراسية، وذلك على النحو التالي: المرحلة الأولى مرحلة الإعداد الأساسي: وتهدف ) إلى تحويل الطالب من الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية والانضباطية، يقضي الطالب منها تسعون يوما كفترة تدريب أولي " مستجدين " لا يسمح له فيها بالخروج من المعهد، ولا يُسمح له بالزيارة خلال الخمسة وأربعون يوما الأولى من هذه الفترة.

المرحلة الثانية مرحلة التدريب العام وتهدف إلى تأهيل الطالب في مختلف مجالات العمل الشرطي الميداني. المرحلة الثالثة: مرحلة التدريب التخصصي والعملي والبيانات العملية والزيارات

ويان موجز لاحوال الطالب الدراسية وتواريخها وثيقة تتضمن النواحي الانضباطية والأخطاء المسلكية والجزاءات الموقعة على الطالب الأوراق الأخرى الخاصة بالطالب كالإجازات والطلبات والإقرارات المقدمة منه أو من ولي أمره. ويُرسل الملف الخاص بكل طالب عقب تخرجه إلى قطاع الأفراد.

مادة (٢٠) يوضع الطلبة الجدد تحت الاختبار خلال فترة التدريب الأولي (المستجدين)، لبيان مدى استعدادهم للانخراط بالحياة النظامية التي تتفق والعمل بهيئة الشرطة. ويُعرض تقرير بحالة الطالب بعد انقضاء هذه المدة على مجلس الإدارة لتقرير مدى صلاحيته للاستمرار بالدراسة بالمعهد من عدمه.

مادة (۲۱) يجوز الاستعانة بمحاضرين ومدربين ومعلمين ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك من حيث المؤهل الدراسي والخبرة، للإسهام في تدريس المناهج الدراسية وتنفيذ البرامج التدريبية المقررة للطلاب، وذلك بقرار من مساعد الوزير لقطاع التدريب بناءً على عرض من مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن وبعد أخذ رأي جهات الوزارة المعنية.

مادة (٢٢) لقائد المعهد منح الطالب إجازة في الظروف الطارئة التي يقدرها بعد العرض علي مدير الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن بما لا يجاوز (۷۲) ساعة في المرة الواحدة تضاف إليها إجازة مسافة بحسب ظروف كل حالة على ألا تزيد الإجازات الطارئة في مجموعها على خمسة عشر يوما خلال فترة الدراسة بالمعهد.

مادة (٢٣) في حالة تغيب أحد الطلبة عن المعهد يجب إخطار إدارة المعهد فورا بأسباب الغياب. فإذا كان غياب الطالب لإصابته أثناء الدراسة أو بسببها أو كان الغياب بسبب المرض أو بعذر مقبول يتم استكمال ما فقده من تدريب بعد عودته، وتعرض حالته على قطاع الخدمات الطبية لاعتماد أسباب غيابه وبيان مدى لياقته الصحية لاستكمال الدراسة والتدريب بالمعهد من عدمه.

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