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أخبار مصر

وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنتاج تقاوي الخضروات

بروتكول تعاون بين
بروتكول تعاون بين الزراعة وشركة إيطالية

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع اتفاق تعاون مشترك مع إحدى كبري الشركات الإيطالية العاملة في مجال إنتاج تقاوي الخضروات.

ووقع على بروتوكول التعاون المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، و"انريكو مورجاني" مدير التصدير بشركة ساتيفا الإيطالية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى عبد الخالق مسئول تقارب التقييم ببرنامج إنتاج تقاوي الخضر، وبعض مسئولي الشركة الإيطالية.

وأكد وزير الزراعة خلال مراسم التوقيع، أن القطاع الزراعي شهد مؤخرا نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يوليه اهتماما بالغا، ويقدم كافة أشكال الدعم له، نظرا لإرتباط هذا القطاع بملف الأمن الغذائي، وتأمين غذاء المصريين. 

وأشار فاروق إلى أن هناك اهتمام كبير أيضًا بملف انتاج تقاوي الخضر، محليا، وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد، لافتا إلى أن القيادة السياسية اتخذت خطوات جادة نحو تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخه، وإشراك القطاع الخاص في كافة عمليات التنمية. 

ووفقا لبروتوكول الشراكة بين الجانبين المصري والايطالي، يتم التعاون في إنتاج  هجن الخضر، وذلك بإستغلال الامكانيات البحثية بين الطرفين، وتبادل الخبرات في هذا المجال، واكثارها في مصر، الأمر الذي يساهم في تقليل الاستيراد من الخارج، وتوفير التقاوي المحلية للمزارعين بأسعار مناسبة. 

ومن المقرر وفقا لهذا التعاون، أن يتم إنتاج هجن الخضروات في مصر وخاصة من:الفلفل، الخيار، والطماطم، وتقييم الهجن الناتجة لدى المزارعين، ويتم إنتاج الأصناف المتميزة من انتاج وزارة الزراعة، وتوفيرها للمزارعين.  

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علاء فاروق وزير الزراعة إنتاج تقاوي الخضر شركة ساتيفا الإيطالية هجن الخضر

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