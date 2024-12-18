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أخبار مصر

وزير الصحة يكشف مستهدفات الدولة بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل

وزير الصحة يكشف مستهدفات
وزير الصحة يكشف مستهدفات الدولة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي تغطي حاليا نحو 70 مليون مواطن.

 

تغطية منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي حاليا نحو 6 ملايين مواطن في 6 محافظات.

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التأمين الصحي الشامل

وأكد وزير الصحة: نستهدف ضم 12.8 مليون مواطن اَخرين إلي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، استعداد الوزارة لتسلم شهادة جديدة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لتنضم إلى قائمة إنجازات حماية المواطنين من الفيروسات الكبدية، بتحقيق أهداف مكافحة والتحكم في التهاب الكبد «بي» بين الأطفال الأقل من 15 عامًا.

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