الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الرئيس الإندونيسي يشيد بالدور التاريخي لمصر في دعم قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها

رئيس اندونيسيا، فيتو
رئيس اندونيسيا، فيتو

أشاد الرئيس الإندونيسي بالدور التاريخي لمصر في دعم قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها.


واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة حضرها من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بضيف مصر الكبير، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيدًا بتطلعات مصر نحو تعزيز الشراكة الثنائية مع إندونيسيا في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التعاون والتنسيق السياسي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية. 

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