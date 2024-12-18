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حوادث

حبس المتهم بدهس شاب بسيارة فى الخليفة

حبس المتهم بدهس شاب،
حبس المتهم بدهس شاب، فيتو

قررت النيابة العامة حبس قائد سيارة بتهمة دهس أحد الأشخاص، مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة شاب بدائرة قسم شرطة الخليفة متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).
 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة قسم شرطة المقطم قسم شرطة الخليفة مديرية أمن القاهرة

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