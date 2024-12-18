علاء السقطي: تكوين شراكات بين القطاع الخاص والجامعات لتنفيذ المشروعات العلمية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تعيين المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عضوا بمجلس أمناء المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية التى أطلقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تستهدف توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، والوصول لمنتجات فعلية تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ودمج الابتكار مع احتياجات التنمية الشاملة كما تستهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية السبعة بمصر عبر خلق تكامل للجهود بين عناصر التحالف الرئيسية الثلاثة الجامعة والصناعة والدولة.

وقال علاء السقطى إن القطاع الخاص لديه دائما فكر مختلف واستراتيجية عمل تتناسب مع توظيف إمكانيات الدولة ومشروعاتها لتحقيق أفضل نتائج، مشيرا إلى أن إِشراكه فى المبادرة الرئاسية العلمية الجديدة سيجعله قادرا على ربط احتياجات الصناعة الفعلية بمراكز الأبحاث بالجامعات كما أنه قادر على تحويل الابتكارات البحثية الجديدة إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية فى الأسواق المحلية والعالمية.

تكوين شراكات اقتصادية فعالة بين أصحاب الابتكارات والمستثمرين لتحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات مصرية

وأضاف أنه سيسعى من خلال المبادرة إلى تكوين شراكات اقتصادية فعالة بين أصحاب الابتكارات والمستثمرين لتحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات مصرية متناغمة مع التطورات التكنولوجية الجديدة موضحا أن هناك أشكالا عديدة للتعاون والتجارب الصناعية أهمها تأجير خطوط إنتاج بالمصانع أو استغلال المساحات الخالية بالمصانع لوضع خطوط إنتاج جديدة لتقليل التكاليف المبدئية لتجربة الإنتاج الأول بإشراف كبار المستثمرين الصناعيين فى مصر.

وأشار الى أنه يستهدف من خلال مشاركته فى تلك المبادرة العلمية الجديدة تذليل العقبات والتحديات التي يواجهها الشباب المبتكر فى الصناعة والإنتاج والتسويق ومساعدته على إخراج منتجاته إلى السوق بشكل تجارى ناجح.

ربط الصناعة بالبحث العلمى لا يشترط أن تكون المنتجات معقدة وكبيرة

وأكد أن ربط الصناعة بالبحث العلمى لا يشترط أن تكون المنتجات معقدة وكبيرة ولكن يكفى أن يكون هناك منتجات مبتكرة وجيدة وتستطيع إحلال الواردات الأجنبية فى السوق حتى يمكننا المنافسة بعد ذلك فى الأسواق الخارجية.

وأشاد السقطى بتقسيم المبادرة على 7 أقاليم على مستوى الجمهورية ومتابعة جميع الابتكارات والبحث فى كل المحافظات تحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة بين جميع الباحثين والجامعات على حد سواء.

ويشمل تشكيل المجلس التنفيذى لمبادرة تحالف وتنمية 8 أعضاء من الشخصيات العامة هم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والمهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهندسة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، والكاتب الصحفي أسامة كمال، واللواء سمير فرج والاستاذ ياسين منصور والأستاذ طارق أسعد والأستاذ منير نخلة.

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