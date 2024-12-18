القائم بأعمال السفير الأمريكي تدشن القنصلية الافتراضية بالاسكندرية

أعلنت ايفينا سيدريس القائم بأعمال السفير الامريكي بالقاهرة، عن تدشين أعمال القنصلية الافتراضية بالاسكندرية برئاستها كأول قنصل فخري، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع أهل الإسكندرية من خلال تواصل افتراضي، مؤكدة انها فكرة ستجعل السفارة أقرب لأهل الإسكندرية والساحل ويساعد علي زياده جهود التواصل.

تدشين القنصلية الافتراضية للقنصلية الأمريكية

وأوضحت سيدريس، إن إنشاء موقع إلكتروني وقنصلية افتراضية للتواصل بشكل مباشر لعرض النشاطات المختلفة للسفارة، و أيضا تقديم خدمات القنصلية محددة لأهل الإسكندرية لاستقبال طلبات السفر وغيرها وتوفير الجهود ولكن خدمات التأشيرات ستكون من القاهرة، وهدفنا إيجاد السبل لدعم الإسكندرية وملتزمين بشده لتفعيل السفارة الافتراضية وتعزيز التعاون والتواصل

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد قبل قليل بمحافظة الإسكندرية بحضور توم تليور نائب المتحدث الرسمي للسفارة الأمريكية.

واضاف القائم بأعمال السفير الامريكي، أن هناك تعاون ثقافي في الإسكندرية وهناك تعاون وتعميق روابط بين مصر وامريكا، وحوارات مشتركة عن التجارة والاستثمار وزيارات مختلفة متبادلة لكافة المجتمع ومختلف المسئولين والسياسين في مصر، والإسكندرية منطقة حيوية وهناك اهتمام بها وبالساحل والرئيس السيسي جعل من العلمين العاصمه الثانية وهو ما يعكس الاهتمام بتلك المنطقة وتطويرها

توسيع المشاركة من خلال القنصلية

وأفادت القنصل الفخري، انه من خلال الموقع الافتراضي سنوسع المشاركة لشرائح أكبر من المجتمع وهناك مبادرات كثيرة تعمل في الإسكندرية والساحل الشمالي واكبر برنامج هو المنح تعليمية الذي يتم تقديمه في مصر، ومصر فيها حيوية كبيرة تساعد علي هذا وبعض من المنح موجود في الإسكندرية، ونأمل استخدام الواقع الافتراضي لزيادة تلك الأمور وهناك علاقات جيده مع المنظمات المختلفة من المجتمع المدني مثل جامعة الإسكندرية والأكاديمية وجميع الطوائف ومكتبة الإسكندرية، والوكالة الدولية لديها مدرسة للمتفوقين، ونعمل علي كيفيه الإستفادة من الشراكات المختلفة وتطويرها.

التعاون مع المحافظة

ولفتت، أن هناك أمور عدة سنعمل عليها مع ممثلي الحكومة في الإسكندرية، فلدينا عده تغيرات مثل المناخ وهناك قلق بسبب هذاوسنعمل علي تخفيف وطأ التغيرات مع الحكومه،موضحه أن ودموقع مصر هام جدا ونحن نري ما حولها من الدول ووضعها الملتهب، ونزوح اللاجئين عليها من مثل السودان وسوريا وغيرهم، وقد زرت مكتب مفوضية اللاجئين في الإسكندرية ونحن نتعامل مع كثيرا من اللاجئين في مصر والاسكندرية ونعمل مع مختلف الأجهزة الحكومية علي الا تتحمل مصر هذا العبأ وحدها ونقدم العون في هذا،و بوجود المكتب الافتراضي سنجعلنا نعرف التحديات أكثر وندعم المحافظة في مواجهتها

واستكملت سيدرياس، حديثها قائلة: الأمر ليس فقط تعاون سياسيا بل هناك فن ورياضة ودعم تعليم، كما سنقدم خدمات للجالية الأمريكية والمصريين بالإسكندرية والتوثيق، ونعمل علي زيادة المنح المقدمة في التعليم والثقافة وبرامج تعليم اللغه الانجليزيه للشباب وتدريبات مدرسي اللغه الانجليزيه لأنها كوسيلة للتواصل مع المجتمع الخارجي وتعليم اللغه قد يتكلف الكثير ولذلك نقدم تلك المنح، وهناك برنامج كان للسيدات لتعلم الموسيقي ومصر فبها مواهب كثيرة ونريد أن تظهر هذه المواهب وتخرج للنور وتستفيد ماديا

وأكدت ان هناك شراكة قوية في الصحة والوكالة الأمريكية تدعم ٥ مستشفيات بالإسكندرية في مجال احتواء الوباء وتطوير المعامل ومنح في المجال الصحي والطبي، وإنشاء معامل لطلبة الثانوي لتطوير مجال البحث العلمي للطلبة، وهناك أيضا مجال تمكين المرأة الذي يهتم به الرئيس ونحن أيضا نريد التأكد من مشاركة المرأة قي كافة المجالات والمشروعات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نعمل مع وزارة الري والزراعة من خلال الخبراء المصريين والأمر يكان للعمل علي توفير المياه، وسنري مع مسئولي المحافظة كيفيه العمل دعم السيل المختلفة

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