شهيرة تصاب بحالة من الاختناق المفاجئ

كشفت الفنانة شهيرة عن إصابتها صباح اليوم الأربعاء بحالة من الاختناق إثر تناولها ثوم على الريق.

وقالت الفنانة شهيرة في منشور لها عبر فيسبوك:«تناولت نصف فص ثوم كبير صباح اليوم على الريق، وبعد ابتلاعه، شعرت بأنه عالق بين الحلق والبلعوم، حاولت شرب زجاجة مياه كاملة لتسهيل نزوله، لكن بلا جدوى، شعرت بالقلق، خاصة أنني كنت بمفردي في المنزل».

وذكرت: «بدأت أستشعر خطورة الأمر، وقلت لنفسي: سبحان الله، كم من نِعم لا ندرك قيمتها إلا في أوقات الشدة».

فى سياق آخر.. قالت الفنانة شهيرة، مؤخرًا، إنها ظلت فترة كثيرة بعيدة عن المناسبات والمهرجانات الخاصة، ولكن ما جعلها تحضر الدورة الـ 17 من المهرجان القومي للمسرح لأنها تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب، وهو حافز كبير لها كونها فنانة كبيرة، وهي سيدة حملت المسرح على عاتقها لسنوات كثيرة.

الفنانة شهيرة



وتابعت الفنانة شهيرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل":"أتيت لأدعم رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، وهو حريص على أن يكون المهرجان ليه بصمة وليه رؤية واضحة وفي نفس الوقت بحيي فيه تشجعيه للموهوبين في المسرح والمظلومين في المجال ده".

وأشارت شهيرة، إلى أن محمد رياض تفاجأ أن وزيرة الثقافة هاتفته وطلبت منه أن يكون مسؤولًا عن ذلك المنصب، لأنه قرار وزاري وكلفته بذلك التكليف، ووجوده أثر في المهرجان، وكان واضحا ذلك من خلال اهتمامه بالمسرح.

واختتمت الفنانة شهيرة، حديثها أن عودتها للفن أمر متوقف على السيناريو والدور، وأنها لم تعتزل الفن، لأن الفنان لا يمكن أن يعتزل ولكنها ابتعدت عن الفن لكي تتفرغ للعبادة ولحياتها الشخصية.

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