حفيد أم كلثوم: جدتى لم تتزوج إلا مرة واحدة.. والملك فاروق كان متحمسا لزواج خاله منها لكنها اشترطت أن يأتى منزلها ليطلبها ( حوار )

>> الأميرات رفضن الزيجة بداعى أن أم كلثوم “فلاحة” ولا يصح أن يندمج دماؤهن بدماء الفلاحين

>> مصطفى أمين كتب وصية أم كلثوم وابن شقيقتها أخفاها

>> جدتى توفيت بعد 40 يومًا من طلب فريد الأطرش لها بالاعتزال

>> زوار من داخل مصر وخارجها يأتون ليشاهدوا المنزل الذى عاشت فيه بمسقط رأسها

>> مشروع تحويل المنزل لمزار سياحي لم يتم تنفيذه حتى الآن ولا نعرف السبب

>> موهبة أم كلثوم سرقت عمرها ولم تهتم بالزواج على مدار حياتها

>> زواجها من الدكتور الحفناوي كان لأسباب طبية جدًا

>> ورثت مرض الغدة الدرقية عنها.. وهذا سر النظارة السوداء التى كانت ترتديها دوما

>> هذا هو اسمها الحقيقي.. وتاريخ ميلادها المتداول “خاطئ”

كانت أم كلثوم 1904-1975 ولا تزال كنزًا لا ينفد من الأسرار والقصص والحواديت، فما حققته خلال مسيرتها الفنية لم يحققه أحد من معاصريها أو لاحقيها.

وكأى إنسان ناجح فى دول العالم الثالث، فقد ارتبط اسمها ببعض الشائعات المغرضة، يطلقها البعض لحاجة فى نفوسهم الماكرة.



“فيتو” التقت حفيد أم كلثوم خالد إبراهيم البلتاجى الذى عاصرها خلال العقد الأول من عمره، كما ظل قريبًا من مركز الأحداث، حيث سمع واطلع من أقاربه من الدرجة الأولى ومن شهود العيان ومن محبى وعشاق جدته ما لم يتسن لغيره،

حيث يزيح الستار ويكشف الغموض ويصحح المعلومات عن كثير من تفاصيل حياتها، حيث تحل ذكرى ميلادها خلال الشهر الجاري، فى سياق هذا الحوار:

*ما هو تاريخ الميلاد والاسم الحقيقيان لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، خاصة أن هناك اجتهادات عديدة؟

بالفعل هناك كثيرون يعتقدون أن اسم جدتى الحقيقى هو “فاطمة إبراهيم البلتاجي”، ولكن هذا غير صحيح نهائيًا، واسمها الحقيقى هو “أم كلثوم إبراهيم البلتاجي” ولم يكن لها أى اسم آخر غير هذا الاسم نهائيًا،

ولكن فاطمة هى والدة أم كلثوم، فالاسم فى الحقيقة خاص بها وليس بأم كلثوم، كما يتردد فى محركات البحث وغيرها أنها من مواليد 1898، وهذا أيضًا غير حقيقي، لأنها من مواليد 1904، والدليل على ذلك أنها كانت أصغر من جدى الشيخ خالد بعامين وهو من مواليد 1902، وهذه الأرقام موثقة فى أوراق رسمية، وليس كلاما مرسلا.

*هل عاصرت الفنانة أم كلثوم؟

نعم عاصرتها نحو 7 سنوات، وإلى الآن لديَّ بعض الألعاب التى حصلت عليها منها، من بينها: حصان، ومسدس لعبة، فهى كانت ودودة بنا جميعا وتخاف علينا من أى شيء.

*نريد أن تطلعنا على قصة شقيقة أم كلثوم، وطبيعة علاقتهما؟

أم كلثوم كان لها شقيقة كبرى تسمى “سيدة”، وهى أول أولاد الشيخ إبراهيم البلتاجي، وكانت متزوجة، وتعيش فى طماى الزهايرة بالدقهلية، وبعد وفاة زوجها اصطحبتها أم كلثوم، مع أولادها، وأسكنتهم فى بدروم فيلتها الخاصة التى كانت تسكن فيها هى وجدى الشيخ خالد.

*على ذكر الشيخ خالد، ما حقيقة أن أم كلثوم لم تحضر جنازة الشيخ خالد؟

أم كلثوم كانت تقبل يد الشيخ خالد كل يوم، وكانت لا تفعل شيئًا دون رأيه، حسبما علمت، فهما كانا روحًا واحدة.

أما السبب وراء عدم حضور جنازته؛ فذلك لأنها كانت تتلقى العلاج فى ألمانيا وقتها، ولم تعلم بخبر وفاته إلا عند وصولها إلى المطار، وحرصت على رثائه فى أغنية “الأولى فى الغرام”.

*هناك لغط حول وصية مكتوبة لأم كلثوم.. ما حقيقة هذا الأمر من الأساس؟

الكاتب الصحفى الراحل مصطفى أمين هو من كتب وصية أم كلثوم، وهو من أخبر والدى وأعمامى بأن هناك وصية مكتوبة لأم كلثوم، وأن لهم نصيبًا، ولكن فوجئ الجميع أن ابن شقيقتها أخفى الوصية تمامًا ولم يُظهر منها شيئًا.

*هل تزوجت أم كلثوم من شخص آخر غير الدكتور محمد حسن الحفناوي؟

موهبة أم كلثوم سرقت عمرها، ولم تهتم بالزواج على مدار حياتها من الأساس سوى مرة وحيدة، وكانت من الدكتور محمد حسن الحفناوي، لأسباب طبية جدًا؛ خاصة بعدما نصحها الأطباء بالزواج فى فترة ما، بسبب المرض الذى كانت تعانى منه وهو الغدة الدرقية ومضاعفاتها، وهو المرض الذى ورثته عنها، فكان لابد أن تتزوج واختارت أن تتزوج من طبيبها الخاص ليكون بجانبها فى المنزل.

*وما سر النظارة السوداء التى كانت ترتديها فى كل الأوقات؟

بسبب مرضها بالغدة الدرقية، واكتشاف المرض فى مرحلة متأخرة، كانت جدتى لا تنام بالليالي، ما تسبب فى جحوظ عينيها لذا كانت ترتدى النظارة السوداء.

*هل يتبقى من منزلها الذى نشأت فيه بطماى الزهايرة بالدقهلية شيء؟

حتى الآن يوجد جزء كبير من المنزل الذى عاشت فيه أم كلثوم بمسقط رأسها، بكل ما فيه لم نغير منه شيئًا، ويأتى لنا زوار من داخل مصر وخارجها؛ كى يشاهدوا المنزل، وكان هناك مشروع لتحويل المنزل إلى مزار سياحي، ولكن المشروع لم يتم تنفيذه حتى الآن، ولا نعرف السبب وراء ذلك.

*وهل هناك مقتنيات لأم كلثوم بالمنزل؟

نعم..، ولديَّ أيضا 40 شريطا من شرائط تسجيل الأغانى والبروفات الخاصة بها، والراديو الخاص بها، ومنذ أسبوعين استقبلنا زوارا من السنغال ومن أوروبا لمشاهدة بيت أم كلثوم.

*وكيف كانت علاقة فريد الأطرش بكوكب الشرق، وهل أقنعها فعلًا بالاعتزال؟

فريد الأطرش كان يعتبر غناء أم كلثوم لحنًا له حلمًا كبيرًا ويتمنى أن يتحقق، وظل طيلة عمره يريدها أن تقوم بغناء لحن له.

وحدث أن عرض الأطرش على أم كلثوم قصيدة وطنية من كلمات الشاعر الأخطل الصغير بشارة الخورى بعنوان “وردة من دمنا” تتحدث عن قضية فلسطين، ونالت إعجاب أم كلثوم كثيرًا، وحثته على سرعة التسجيل وتجهيز البروفات والفرقة الموسيقية، ولكن المشروع لم يكتمل إلى نهايته.

أما بخصوص الاعتزال، فكان فريد الأطرش يحضر معها تقديم آخر أغنياتها، وعندما سمعها قال لها: “أريد أن أخبرك بشيء بدون غضب”، ثم قال لها: “كفاية يا ست” كده خلاص بلاش غناء تاني”، ومن بعدها فعلًا “مغنتش أم كلثوم تاني”، وتوفيت بعده بـ 40 يومًا.

*هل رفض الملك فاروق زواج أم كلثوم من خاله بالفعل؟

الملك كان من عشاق صوت أم كلثوم، وكان لديه ترحيب كبير بزواج خاله منها، وكان موافقًا على هذا الأمر، ولكن أم كلثوم كانت عزيزة النفس واشترطت على خال الملك أن يأتى إلى منزلها ليطلبها للزواج، كما إن الأميرات رفضن أيضًا هذه الزيجة، بداعى أن أم كلثوم “فلاحة”، ولا يحق لها أن تنضم للأميرات، ويندمج دماؤهن بدماء الفلاحين.

*هناك أشخاص كثيرون يظهرون فى برامج المواهب الغنائية وآخرون عبر وسائل التواصل ينتسبون لكوكب الشرق أم كلثوم.. ما حقيقة الأمر؟

هم فى الحقيقة لا تربطهم بها وبنا صلة، منهم أحفاد زوجها الدكتور حسن الحفناوي، ومنهم من هم من عائلة الدسوقى التى كانت شقيقتها “سيدة” متزوجة منها، ولكن والد أم كلثوم لا يوجد من نسله إلا نحن فقط: أنا وشقيقي.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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