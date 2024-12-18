مع قرب بداية العام الجديد 2025، يتساءل كثيرون عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2025.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2025

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2025، يكون عبر عدة خطوات أبرزها ما يلي:

- الدخول على هذا الرابط للاستعلام عن القبول بالبرنامج أو لمعرفة سبب الإيقاف أو الرفض، كما يمكن من خلال الرابط تقديم الشكوى والتظلم، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخطوات للاستعلام كالتالي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الرابط هنا

الدخول على برنامج «تكافل وكرامة» والضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يظهر رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي بمجرد الضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يكتب المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص للاستعلام.

ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات التالية:

- نوع البطاقة سواء كانت «تكافل» أو «كرامة».

- تظهر حالة البطاقة سواء كانت سارية أو جرى إيقافها، وفي حالة سريانها يظهر المبلغ المستحق.

- يظهر اسم المواطن والرقم القومي الخاص به.

- عند الاستعلام من خلال رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، تظهر المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

ونصت المادة 7 من القانون أنه مع الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج».

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2025 والأوراق المطلوبة

ونصت المادة 8 من القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط «تكافل» للفئات الآتية:

- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

- الأسرة المعالة.

- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

- أسرة المجند.

- الأسرة مهجورة العائل.

الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط

ونصت المادة 11 على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

- الشخص ذو الإعاقة.

- المريض بمرض مزمن شديد.

- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

- المرأة غير المعيلة.

- اليتيم.

- أبناء الرعاية اللاحقة.

- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

- الأنثى غير المتزوجة.

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2025،فيتو

ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

وتستعرض "فيتو" المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على المعاش وهي كالتالي:

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي وذلك للأفراد من 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج للمتزوجين أو الطلاق للمطلق والمطلقة.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.

(شهادة كمبيوتر) للأفراد الأقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًّا.

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