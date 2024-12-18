إصابة 4 أشخاص في مشاجر بـ"الشوم" بسوهاج

تمكنت مباحث طما بسوهاج من السيطرة على مشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم بسبب خلافات المصاهرة

السيطرة على مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بمركز شرطة طما طرف أول “أمين ا ح ب”، 45 عاما - عامل مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ونجله ”كيرلس”، 18 عاما - طالب مصابًا سحجات وكدمات بالوجه".



إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

وطرف ثان “دانيال م د ا”، 33 عاما - سائق مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس وسحجات بالوجه والرقبة وشقيقه ”سامح"، 31 عاما - عامل، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول "عصا شوم" وبحوزة الأول من الطرف الثاني "ماسورة حديدية" بسبب خلافات المصاهرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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