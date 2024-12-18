حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة يا ريت أهالينا ما ربونا، الليلة

يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أغنيته الجديدة ياريت أهالينا ما ربونا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية حمادة هلال الجديدة

وتعد أغنية يا ريت أهالينا ما ربونا أول تعاون بين حمادة هلال والمنتج هاني محروس وهي من كلمات بهاء الدين محمد ومن ألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري.

مسلسل المداح

في سياق آخر عاد الفنان حمادة هلال من مدينة قنا، بعد تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الخامس من مسلسل المداح، والتي استغرقت قرابة أسبوع متواصل.

وقال حمادة في تصريحات سابقة لفيتو: إن المشاهد كانت صعبة للغاية، لأنه يتم تصويرها في أماكن حقيقية، هذا بجانب بعض التضاريس الصعبة وبرودة الطقس.

وأضاف حمادة أن الجزء الخامس سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور الذي ارتبط بالمسلسل لمدة أربع سنوات.

وكان قد بدأ الفنان حمادة هلال في تصوير أول مشاهده في مسلسل المداح الجزء الخامس منذ أيام قليلة، وجمعت المشاهد الأولى من العمل الفنان حمادة هلال والفنانة جوري بكر التي تلعب شخصية شيطانة خلال أحداث العمل.

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