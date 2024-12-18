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اليوم، نظر دعوى بطلان انتخاب رئيس حزب العربي الناصري

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الطعن المقام من  محمد محمود جاد السيد رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب بشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية في ٢٠٢٢/٥/٢٥  باعتبار  محمد أبو العلا عبد المولى رضوان رئيسا للحزب العربي الديمقراطي الناصري.

 

لجنة شؤون الأحزاب أصدرت قرار بصحة الجمعية العمومية لحزب العربي

حمل الطعن رقم: ٧١/٤٠٣٨، واختصم رئيس لجنة شؤون الأحزاب.

ذكر الطعن أن لجنة شؤون الأحزاب أصدرت قرار بصحة الجمعية العمومية لحزب العربي الناصري، والاعتداد برئيس الحزب.

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