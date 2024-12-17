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رياضة

راشفورد يفتح الباب أمام الرحيل عن مانشستر يونايتد

راشفورد
راشفورد

أكد الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، جاهزيته للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وترددت أنباء قوية في إنجلترا، خلال الأيام الماضية، تفيد بأن مانشستر يونايتد يتطلع لبيع راشفورد.

راشفورد يفتح الباب أمام الرحيل 

وقال راشفورد، في تصريحات صحفية: "بالنسبة لي شخصيًا، أعتقد أنني مستعد لتحد جديد. عندما أرحل، لن تخرج مني أي مشاعر سيئة، لن تتلق أي تعليقات سلبية مني بشأن مانشستر يونايتد.. هذه هي شخصيتي".

وأضاف: "إذا كنت أعلم أن الموقف سيئ بالفعل، فلن أجعله أسوأ، لقد رأيت كيف غادر لاعبون آخرون في الماضي ولا أريد أن أكون هذا الشخص.. عندما أرحل، سأدلي ببيان رسمي بيدي".

وتابع: "لقد قطعت نصف مسيرتي المهنية هنا، لا أتوقع أن أكون في قمة مستواي الآن، لقد أمضيت تسع سنوات حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد علمني ذلك الكثير، وساعدني ذلك على النمو كلاعب وكشخص".

وأكمل: "لذا، ليس لدي أي ندم على ما فعلته خلال السنوات التسع الماضية، ولن أشعر بأي ندم في المستقبل لأنني أتعامل مع الأمور يومًا بيوم، وأحيانًا تحدث أشياء سيئة، وأحيانًا تحدث أشياء جيدة، أحاول فقط الحفاظ على توازن جيد.. 100%. هذه هي عقليتي".

وعندما سُئل عما إذا كان سيظل مانشستر يونايتد دائمًا في قلبه، أجاب راشفورد بسرعة: "نعم.. 100% 100%".

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