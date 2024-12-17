الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التبادل التجاري مع بنجلاديش (صور)

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجر، اليوم، رياض حميد الله وكيل وزارة خارجية بنجلاديش وذلك بمقر وزارة الخارجية.

تطرق الطرفان إلى مُجمل العلاقات التاريخية المُتميزة بين مصر وبنجلاديش، حيث رحب وزير الخارجية بزيادة وتيرة ومستوى الزيارات الرسمية المتبادلة، منوهًا إلى أهمية تلك الزيارات في الدفع بآفاق التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب. 

وأضاف أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التبادل التجاري مع بنجلاديش ليرقى إلى مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، واستعرض الفرص والمزايا التجارية والاستثمارية التي تتيحها مصر بما يجعلها أحد أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة ويفتح مجالًا واعدًا لآفاق جديدة من التعاون بين البلدين.

في سياقٍ متصل، نوه وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز آليات التعاون القائمة بين الأزهر الشريف والسلطات البنجلادشية نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه الأزهر في نشر قيم الاعتدال والوسطية ومحاربة الفكر المتطرف. 

وأكد على أهمية الارتقاء بالتنسيق والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، خاصةً وأن مصر تلعب دورًا حيويًا في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعد ضمن الدول الرائدة في مواجهة هذه الظاهرة.

وحرص وكيل وزارة خارجية بنجلاديش على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة في غزة ولبنان وسوريا، حيث استعرض عبدالعاطي الجهود المصرية الرامية إلى إحلال الاستقرار في المنطقة والحيلولة دون التصعيد، بما في ذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة تفاديًا لاتساع بؤرة الصراع.

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بنجلاديش التعاون الثنائي المزايا التجارية والاستثمارية التبادل التجاري مع بنجلاديش الوجهات الاستثمارية في المنطقة العلاقات التاريخية

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